Meteo Biella, le previsioni del weekend: sabato 2 e domenica 3 dicembre.

A seguito delle prime nevi il tempo, secondo 3B Meteo, dovrebbe cominciare a stabilizzarsi.

Oggi, sabato 2 dicembre, il tempo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata, non presentando precipitazioni. Durante il giorno la temperatura massima si attesterà sui 10°C, mentre la minima non scenderà sotto i 3°C. I lievi venti ci accompagneranno dal mattino, per tutto il giorno.

La pressione torna ad aumentare, favorendo il diradamento di possibili nubi mattutine, e spazzando la nebbia dalle aree pianeggianti.

Domani, domenica 3 dicembre, il meteo migliorerà ulteriormente, presentando un sole splendente per tutto l’arco della giornata. Le temperature diventeranno più rigide e si attesteranno fra i 7 e i -1°C; i venti lievi spariranno nel pomeriggio.

Non vi sono allerte meteo presenti.