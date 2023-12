L’ASL di Biella annuncia lo sciopero nazionale: martedì 5 dicembre.

Si rende noto, pertanto, che nella suddetta giornata potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.

Si informa che il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, riporta che per la giornata di martedì 5 dicembre 2023 sono stati proclamati i seguenti scioperi:

v Sciopero nazionale del personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa in servizio con rapporto a tempo determinato o indeterminato presso le Aziende ed Enti del S.S.N., compresi gli IRCCS, IZS, ARPA, le strutture di carattere privato e/o religioso convenzionate e/o accreditate con il S.S.N. ed i medici specializzandi, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali ANAAO ASSOMED e CIMO FESMED per la giornata di martedì 5 dicembre.

v Sciopero nazionale degli infermieri e di tutto il personale sanitario non medico, afferente alle qualifiche contrattuali del Comparto Sanità, operante nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere e negli Enti della Sanità Pubblica Italiana, ivi compresi i territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano proclamato dall’Organizzazione Sindacale NURSING UP per la giornata di martedì 5 dicembre 2023. Per i Servizi organizzati in turni l’astensione sarà da inizio primo turno a fine dell’ultimo turno. Ha aderito allo sciopero la seguente Organizzazione Sindacale: COINA (Coordinamento Infermieristico Autonomo)

