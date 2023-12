Viverone, al via raccolta dati su flussi e canali turistici

“Al fine di focalizzare la situazione dei flussi turistici sul territorio comunale dopo la pandemia, nel corso del mese di dicembre sarà inviato a tutti gli operatorii legati al mondo turistico, un questionario anonimo per valutare il ritorno economico di tutte le attività che impattano sul territorio”. Lo scrive il sindaco di Viverone Renzo Carisio.

E aggiunge: “Le risposte saranno possibili tramite un link anonimo oppure con la consegna del questionario in forma anonima in apposito contenitore sigillato presso gli uffici comunali. L’analisi delle risposte sarà valutato in una riunione con gli operatori nel prossimo mese di gennaio 2024”.