Incontro su transumanza climatica: “Sul clima ormai non c’è più tempo, ma Biella può fare molto per diventare più attrattiva” FOTO

È il presidente Pierangelo Garizio a porgere i saluti di benvenuto a nome dell’Associazione al quarto dei Giovedì di Buongiorno Biella; lo fa ripercorrendo con un pizzico di orgoglio le precedenti serate e i temi affrontati, che hanno permesso di porre in discussione alcuni argomenti “caldi” per i biellesi: i centri estivi, lo sport, la necessità di far rete… Ma è Stefano Maffeo, geologo e divulgatore scientifico il vero deus ex machina del convegno. È lui a definire il titolo “Transumanza climatica”, il fenomeno che sta iniziando a manifestarsi non solo a livello planetario, per cui intere popolazioni devono abbandonare le loro terre divenute ormai inospitali, ma persino a livello molto più locale, anche qui nel nostro paese. Viene quindi da chiedersi se il cambiamento climatico che osserviamo potrà offrire delle opportunità anche alla nostra città.

Si inizia quindi con l’intervento di Daniele Scaglione, autore del libro "Più idioti dei Dinosauri", presentando il punto di vista di un torinese che per scelta (per sfuggire dalla metropoli inquinata) si è trasferito a Biella, dove abita con la sua famiglia. Cita i molti aspetti positivi della nostra città (poco traffico, buon clima, sicurezza stradale), ma segnala come limite quello dei collegamenti non adeguati e l’attitudine dei biellesi a non valorizzare le proprie potenzialità, arrivando a sminuire e talvolta a denigrare le opportunità offerte dal nostro territorio.

Molto tecnica e dettagliata la relazione di Roberto Mezzalama, scienziato e già vicepresidente della Provincia di Biella, autore del libro “Il Clima che Cambia -Viaggio in un Paese sconvolto dall'emergenza climatica”, che con una serie di slide presenta i più recenti studi sul clima, su cui tra l’altro si sta lavorando a Dubai (COP28) proprio in questi giorni: gli scenari futuri si confermano molto preoccupanti, anche qui nel Biellese i dati dell’osservatorio meteorologico di Oropa segnalano l'abbassamento notevole di numeri dei giorni di neve al suolo e dei giorni con precipitazioni. Tuttavia i modelli confermano che in ogni caso Biella potrà avere un vantaggio climatico non indifferente, soprattutto se si tiene conto che le simulazioni oggi a nostra disposizione segnalano che nel 2050 il clima di Torino e Milano sarà paragonabile a quello odierno di Austin in Texas.

Miche Cerruti But, Dottore in Urbanistica allo IUAV di Venezia e al Politecnico di Torino, esordisce presentando i risultati di uno studio recente “Migrazioni climatiche e mobilità interna nella metromontagna padana”. Lo studio ha esaminato il fenomeno attualmente in atto per cui già oggi molte famiglie si spostano dalle due città di Torino e Milano per cercare situazioni più vivibili: si è verificato tra l’altro che chi esce da Torino sembra più propenso a trasferirsi verso un comune montano: le valli di Lanzo, la Valsusa e la Val Pellice sono attualmente le scelte dei torinesi, e quindi il relatore si è chiesto che cosa potrebbe fare il Biellese per andare a intercettare almeno una parte di tali flussi in uscita dalla metropoli. Sostanziali saranno le infrastrutture, anche quelle non fisiche come l’ambiente e lo stile di vita, i servizi, le opportunità che vengono offerte ai nuovi arrivati. Il messaggio chiarissimo però è che queste condizioni favorevoli non nascono per caso, ma necessitano di una condivisione collettiva, capace di unire tutta la cittadinanza in un impegno comune.

Terminate le relazioni, il moderatore ha dato immediatamente spazio alla tavola rotonda, aperta da un intervento della consigliera comunale Marta Bruschi, che durante un lucidissimo intervento sulle condizioni del trasporto ferroviario a Biella ha lanciato un forte appello a tutte le realtà del Biellese, in primis la politica ma non solo, affinchè in modo corale e intelligente continuino a lavorare per rendere stabile, veloce e frequente il collegamento ferroviario con Torino e Milano. Tali condizioni oggi non sono minimamente raggiunte e ciò rappresenta un freno quasi insormontabile per rendere attrattiva la nostra città. Non è vero che siamo troppo piccoli, anzi il bacino di persone che gravitano attorno a Biella è assolutamente paragonabile ad altre zone molto meglio servite.

Si è agganciato all’argomento il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, che nel confermare la necessità di lavorare per rompere l’isolamento, ha posto l’accento anche sulla questione economica, per cui sembra che il nostro territorio venga sistematicamente penalizzato a favore di altre aree elettoralmente più interessanti per la regione. Anche il trasporto su gomma è in sofferenza, per cui a fronte del tema di una mobilità più sostenibile, compito della politica è di non cedere sul trasporto pubblico e sugli investimenti necessari.

Marzio Olivero, Assessore del Comune di Biella, ha invece immaginato le diverse variabili relative ai possibili flussi in entrata, auspicabili se la città sarà in grado di reggerne il peso sotto il profilo urbanistico e dei servizi. La questione posta è che non è possibile farsi cogliere impreparati, le opportunità che pur esistono devono essere gestite in modo intelligente e consapevole. Con l’ultimo intervento del Presidente si è concluso il ciclo dei 4 incontri. All’Associazione Buongiorno Biella e a tutti coloro che hanno a cuore il bene della città spetterà il compito di ricavarne lezioni utili per costruire un futuro più a misura delle nuove sfide. Per ora, ci si è salutati con un brindisi per le prossime attività.