Il Natale è arrivato anche a Cossato tra lanci in paracadute, canti e danze sulla pista di pattinaggio FOTO e VIDEO

Il Natale è arrivato anche a Cossato tra lanci in paracadute, canti e danze sulla pista di pattinaggio (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Il Natale è arrivato anche a Cossato per la gioia di grandi e piccoli. Da poco meno di un'ora, è terminato il primo atto delle manifestazioni in programma fino al 24 dicembre.

La giornata è iniziata con l'arrivo dal cielo di Babbo Natale (e dei suoi aiutanti), in piazza Croce Rossa: presenti tantissime famiglie, con in mano i propri smartphone alla ricerca dello scatto perfetto per immortalare il lieto evento.

Vivide emozioni hanno suscitato anche i cori e i canti di Natale in piazza Chiesa mentre è stata molto apprezzata l'esibizione di Isabel Falcetto sulla pista di pattinaggio.