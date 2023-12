All’Ospedale il Drop In e i gestori dei bar biellesi per la lotta all’AIDS FOTO

All’Ospedale il Drop In e i gestori dei bar biellesi per la lotta all’AIDS

Venerdì 1 dicembre si celebra la giornata mondiale per la lotta all’AIDS e, in questa occasione, il Drop-In di Biella festeggia i dieci anni del progetto “Chi SI Ama Mi Segua”, promosso dal Servizio Dipendenze dell’ASL BI e da Anteo Impresa Cooperativa Sociale.

Per l’occasione, la Sala Convegni dell’Ospedale ha fatto da cornice alla conferenza celebrativa, nonché alla consegna degli attestati di riconoscenza ai gestori dei locali, coffee bar e locali notturni che in questi anni hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Una collaborazione proficua, il cui successo è testimoniato dal numero di locali a oggi coinvolti: oltre 50. Oltre alla Dottoressa Sarah Vecchio, medico del SER.D. dell’ASL BI, erano presenti all’evento, per Drop-In Biella, Alessandra Drago, coordinatore responsabile, e Roberto Ramella.

Insieme a loro i gestori di alcune delle attività e delle associazioni coinvolte: Luca Biasetti di Spazio HYDRO, Simone Polletta di Associazione Hope Club, Alessandro Tropeano di Caffè Galileo, Francesco Pogni di Walhalla Cocktail Bar e Caffè degli artisti, Pietro Rapa di Baretto Cocktails & Aperitivi, Michele Orsalla di Alchimista Caffè e Cocktail Bar, nonché Presidente di FIEPET Confesercenti Biella. Una lettera da parte di Alessandra Pelle, dell’Associazione Il Groviglio, è stata letta in rappresentanza del mondo LGBTQ+.

Durante gli interventi è stato più volte sottolineato il valore della collaborazione con i gestori dei locali notturni, Dj, baristi, addetti alle PR e dei coffee bar, poiché sono loro gli interlocutori in grado di trasmettere messaggi più incisivi ai loro clienti. D’altro canto, i gestori stessi si sono detti orgogliosi di far parte del progetto e di poter contribuire alla lotta alla diffusione del virus HIV.