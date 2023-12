Da eBike Biella un percorso per il fine settimana in bici...ancora Muanda, FOTO

Da eBike Biella un percorso per il fine settimana in bici...ancora Muanda

Ancora un giornata molto ventosa che porta in dote però una incredibile visibilità verso la pianura. Si approfitta per un giro ancora in alto prima che arrivi la neve. Scegliamo di effettuare il tragitto al contrario rispetto al solito passando per la Prera fino al Tracciolino. Quindi, trasferimento fino ad imboccare la strada che ci porta alle Sette Fontane (1530) e poi all'Altare Frassati.

Superata la Baita Ronchetta scediamo di qualche metro per poi risalire al successivo alpeggio Giass (1530) (l'esperimento di passare un pò più sopra lo abbiamo già fatto la scorsa settimana e decisamente non è stata una buona idea). Dopo il Giass, ultimo sforzo per il punto più alto, il Giasit (1600) che da sulla valle di Oropa.

Rientriamo alle Ville del Tracciolino e con una via un "po'" inventata scendiamo fino ad incrociare un paio di single trek davvero divertenti per gli ultimi chilometri della giornata.

Chiudiamo con 30,12km 1.345d+ in 2h48m

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi...

