Approvato nell’emiciclo del Parlamento Europeo a Bruxelles, il parere riguardante sport, inclusione e benessere sociale a firma del relatore Roberto Pella

"Sono estremamente soddisfatto dell'approvazione unanime del parere d'iniziativa e del lavoro fatto insieme ai colleghi del Comitato delle Regioni, alle parti interessate e ai rappresentanti di altri organismi dell'Ue. Attraverso il parere abbiamo l'ambizione di contribuire a una stagione innovativa per le politiche sportive nell'Unione, in particolare attraverso all'attuazione di Next Generation EU. Gli investimenti nel sociale sono il fattore chiave per stimolare questo nuovo approccio e promuovere nuove opportunità di lavoro, oltre che territori più inclusivi e coesi in tutta Europa." E' quanto dichiara il vice presidente vicario di Anci e sindaco di Valdengo, Roberto Pella in merito al parere da lui presentato sul ruolo sociale ed educativo dello sport nella lotta contro i pregiudizi e nel promuovere la convivenza pacifica soprattutto tre le giovani generazioni che è stato approvato dal Comitato europeo delle Regioni ( composto dalle Regioni, Comuni e Province dei 27 Stati membri dell’UE) durante la sessione plenaria di oggi 30 novembre presso l'emiciclo del Parlamento europeo.

Le principali richieste approvate provenienti da comuni, province e regioni d'Europa riguardano: l'esclusione temporanea dalle nuove regole del Patto di Stabilità degli investimenti sulle infrastrutture sportive, se generativi in termini non solo finanziari ma anche d'impatto sociale; l'inserimento nel Fondo sociale europeo di linee d'azione che contemplino in misura maggiore lo sport come strumento di coesione e di inclusione sociale all'interno delle comunità, specie quelle più svantaggiate e più periferiche; la possibilità di investire in programmi di formazione e di opportunità d'inserimento lavorativo per i giovani europei, specie per i NEET.