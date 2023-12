Il “Sarto dell’Arte” Stefano Bressani presenta domani a Biella la nuova collaborazione con Galleria Montmartre

Domani, sabato 2 dicembre, dalle ore 18 l’artista Stefano Bressani sarà presente alla Galleria Montmartre di Piazza Adua a Biella per presentare la nuova collaborazione con la realtà biellese.

Bressani è artista e maestro di una tecnica riconosciuta come unica nel panorama dell’arte contemporanea internazionale. Le sue “sculture vestite” si inspirano ai più alti valori del riciclo, della sostenibilità per l’ambiente e all’economia circolare; concetti che suggeriscono, attraverso la ricerca e l’innovazione, una tecnica in continua evoluzione, rappresentati da un animo artistico che ama esprimere idee e capacità attraverso una preziosa manualità ARTigiana. La sua produzione artistica fa riferimento esclusivamente alla realizzazione di esemplari unici.

Nel ricco palinsesto del maestro, Bressani interseca con la propria produzione - fedele e coerente con il proprio stile - diversi mondi che si intersecano, si scontrano e si fondono insieme, portando la novità di sé in ognuno di essi: partendo dall’arte per arrivare al cibo, passando per il design attraverso la moda e la musica. Il suo ‘pianeta delle stoffe’, così come è solito invitare gli avventori novelli è un posto morbido e colorato in cui l’anima di tanti si sente a casa, tra la certezza di ciò che fa stare bene e le incoerenze che fanno parte non solo della vita di tutti ma anche del suo operato che ne lascia traccia attraverso l’espressione del chiodo come mezzo di unione di due parti, le incoerenze appunto, che altrimenti si scontrerebbero allontanandosi.

#picassoreloaded, la mostra internazionale del “Sarto dell’Arte” - così come viene definito - ha preso forma nel 2015, anno in cui Stefano Bressani è stato invitato a partecipare insieme a Paolo Baratella e a Paolo Ceribelli alla rappresentazione della Guernica all’interno della mostra Picasso e le sue passioni da una collezione spagnola in Italia. È stato questo il pretesto per realizzare in due anni di lavoro un grande omaggio al suo maestro di riferimento: Pablo Picasso appunto, con una selezione di opere a lui dedicate ma rivisitate secondo il suo stile di stoffa, che lo hanno messo in un irriverente ma affascinante confronto, divenuto poi una mostra internazionale che transita da musei a luoghi di cultura istituzionali.

Galleria Montmartre di Biella, dal 1993 tratta nel suo interno opere di altri artisti contemporanei degni di nota come Mark Kostaby, Marco Lodola, Ugo Nespolo, Francesco Musante, Mimmo Palladino, Paolo Fresu, Athos Faccincani, e molti altri.

L’incontro con Bressani si è subito rilevato di grande empatia, tanto che la titolare Romina Moglia ha espresso il desiderio di iniziare una collaborazione sul territorio biellese che porta con sé, tra le tante eccellenze un passato e presente di arte e di stoffe, basti pensare alla Fondazione Pistoletto per poi ricordare la fiorente industria tessile che ha reso questo territorio internazionale attraverso blasonati nomi della moda. Il binomio vien da sé! Arte e tessuto: sembra fin troppo facile ma Bressani con i propri volumi colorati trova un altro capolinea e ritorna dopo la sua presenza nella permanente del Museo Macist di Biella.

La Galleria presenterà, per l’occasione, una nuova opera che per la prima volta in assoluto arriva in una galleria, prima le sue gemelle giravano solo nei musei così come continueranno a fare, ma quella che sarà presentata domani, sabato 2 dicembre, vuole essere una bandierina importante sull’inizio di una collaborazione tra professionisti e amanti delle proprie attività, a testimonianza di chi crede oggi ancora nel valore della bellezza e nella bellezza d’animo di chi ne ha la sensibilità per apprezzare ancora l’arte.

L’opera in presentazione durante l’Happening, in cui sarà presente anche il maestro, raffigura l’ennesimo omaggio al cubismo picassiano che Bressani è addirittura riuscito a far piacere a chi non ama questo genere, un ritratto di donna scomposta e ricomposta, riassemblata con una matericità nuova per chi non la conosce e sempre divertente per chi ne ha la possibilità di ritrovare e apprezzarne l’evoluzione confermando la sua cifra stilistica, così come usava chiamarla il grande Giorgio De Chirico.

Oltre all’opera presente in Galleria saranno disponibili anche una mini serie di 10 grafiche “Litoprint Fabric insert” con inserto in stoffa che attraverso l’intervento dell’artista sono rese pezzi unici con il tassello di stoffa proveniente dall’opera originale, così per testimoniarne la provenienza e l’appartenenza, alla tecnica e alla materia.