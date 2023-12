Il grande Tennis tavolo torna in città con eventi internazionali e nazionali

Nella mattina di ieri giovedì 30 novembre nella Sala Consiliare del Comune di Biella sono stati presentati in conferenza stampa gli eventi nazionali e internazionali di tennistavolo, che si svolgeranno dall’8 al 17 dicembre al Biella Forum. A fungere da test event sarà il Grand Prix Giovanile regionale di domenica 3 dicembre.

Sono intervenuti in veste di relatori il sindaco di Biella Claudio Corradino, l’assessore comunale allo Sport Giacomo Moscarola, il presidente della Federazione Italiana Tennistavolo Renato Di Napoli e il presidente del Comitato Regionale FITeT Piemonte Paolo Lentini. L’assessore regionale dello Sport Fabrizio Ricca si è collegato via Internet per portare il suo saluto.

L’apertura della manifestazione sarà all’insegna delle Giornate Rosa - 4° Memorial Elvira Gattulli, riservate alle donne. Venerdì 8 alle ore 10 scenderanno in campo le atlete di quinta categoria e alle 14 le quarta. Sabato 9 dalle 9 si sfideranno le terza categoria e domenica 10, dalla stessa ora, le seconda. Nel fine settimana il programma comprenderà anche le gare nazionali maschili, con sabato 9 in gara i terza categoria e domenica 10 i seconda. Saranno in campo anche i beniamini di casa Simone Cagna e Vincenzo Carmona, portacolori del Tennistavolo Biella.

Lunedì 11 sarà giornata di arrivi dei protagonisti del WTT Feeder Biella, che andrà in scena da martedì 12 a domenica 17 e riporterà in Italia un torneo internazionale assoluto a distanza di 16 anni dal Top 12 Europeo di Arezzo del 2007. Sarà una grande sfilata di campioni. Parteciperanno 184 pongiste e pongisti provenienti da 43 nazioni, che si contenderanno i titoli dei singolari e doppi femminili e maschili e del doppio misto.

Fra gli atleti più quotati si segnalano il danese Anders Lind (n. 31), che nel 2023 è arrivato nei quarti ai Mondiali di Durban e ha vinto il WTT Feedeer Olomouc, il 16enne giapponese Sora Matsushima (n. 35), finalista al WTT Contender Rio de Janeiro, il taipeano Chuang Chih-Yuan (n. 38), il tedesco Benedikt Duda (n. 46), vicecampione con la Germania ai recenti Europei a squadre di Malmö, l’iraniano Noshad Alamiyan (n. 56), il messicano Marcos Madrid (n. 58), l’ucraino Yaroslav Zhmudenko (n. 59), il romeno Eduard Ionescu (n. 64), lo slovacco Lubomir Pistej (n. 66) e il francese Jules Rolland (n. 68).

Gli azzurri iscritti sono Mihai Bobocica (n. 75), che ha raggiunto gli ottavi ai Mondiali di Durban, miglior piazzamento della storia di un italiano nella manifestazione, Niagol Stoyanov (n. 121), entrato negli ottavi agli European Games di Cracovia nel 2023, Matteo Mutti (n. 203), il novarese Daniele Pinto (n. 209), John Oyebode (n. 224), Jordy Piccolin (n. 258), Tommaso Giovannetti (n. 328) e Andrea Puppo (n. 329), che sono già ammessi al tabellone, e Carlo Rossi (n. 338), il torinese Giacomo Allegranza (n. 380), il cuneese Giacomo Izzo (n. 456), l’italo-argentino Tomas Sanchi (n. 563), Antonino Amato (n. 614), Leonardo Mutti (n. 623), il torinese Federico Vallino Costassa (n. 685), Marco Cappuccio (n. 734), Alessandro Baciocchi, Danilo Faso e Matteo Fantoni, che partiranno dalle qualificazioni.

Fra le donne le prime atlete del seeding sono l’indiana Manika Batra (n. 34), la statunitense Lily Zhang (n. 45), la 60enne lussemburghese Ni Xia Lian (n. 47), oro nel 2023 al WTT Feeder Havirov, la giapponese Sakura Mori (n. 51), la polacca Natalia Bajor (n. 56), terza agli European Games, la slovacca Tatiana Kukulkova (n. 65), la romena Andreea Dragoman (n. 67), la spagnola Maria Xiao (n. 68), la slovacca Barbora Balazova (n. 70) e la francese Audrey Zarif (n. 77).

Sul fronte italiano parteciperanno al main draw Giorgia Piccolin (n. 98), che ha centrato i quarti agli Europei del 2022, Gaia Monfardini (n. 111), nei sedicesimi ai Mondiali di Durban, Nicole Arlia (n. 150), bronzo nel 2023 in singolare agli Europei Under 21 di Sarajevo e nel doppio femminile e nel misto agli Europei Under 19 di Gliwice, Debora Vivarelli (n. 153), semifinalista quest’anno al WTT Feeder Stockholm, Valentina Roncallo (n. 314), Arianna Barani (n. 338) e Nikoleta Stefanova e ai preliminary round Miriam Carnovale (n. 582), Irene Moretti e Sofia Minurri.

Mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre i tecnici federali e delle società sportive locali saranno a disposizione dei ragazzi delle scuole del territorio, per insegnare loro i primi rudimenti del tennistavolo.

«Ringrazio la Federazione - ha esordito il sindaco Corradino - perché dà a Biella la possibilità di essere protagonista, come città e come amministrazione, in occasione di una manifestazione veramente importante. Grazie anche al contributo fondamentale della Regione Piemonte, con l’assessore Fabrizio Ricca che non lascia Biella da sola a organizzare i grandi eventi. Questa volta rispetto al passato non saremo al PalaPajetta, ma al Biella Forum, e ci attendiamo anche una notevole affluenza di pubblico. Erano anni che non vedevo dal vivo partite di tennistavolo e posso dire che è uno sport affascinante, caratterizzata da una velocità e anche eleganza nel colpire la pallina che lascia a bocca aperta. Sarà un grande spettacolo e invito tutti a venire a godersi le gare».

Per l’assessore Moscarola «ospiteremo questi tornei internazionali e nazionali in un Forum completamente rinnovato, con l’impianto d’illuminazione a più di 1.500 lux, per venire incontro alle esigenze della Federazione. Questi eventi porteranno gente a Biella da tutta Italia e da tutto il mondo e sarà sicuramente una splendida vetrina per la nostra città, che vedrà i suoi alberghi riempirsi. Crediamo fortemente nel connubio fra sport e turismo. Coinvolgeremo anche le scuole e stiamo lavorando anche per portare qualche tavolo nel centro della città, affinché i biellesi possano provare dal vivo questo sport. Grazie alla FITeT per avere ancora una volta scelto Biella».

L’assessore regionale Ricca ha portato il suo contributo sottolineando che «raccontiamo un’altra grandissima manifestazione di tennistavolo, grazie al presidente Di Napoli e al Comune di Biella. La Regione Piemonte continua a supportare queste iniziative, che riteniamo fondamentali per lo sviluppo del territorio. Siamo felici di potervi sostenere e ospitare. Le ricadute dello sport sono sempre più importanti. Sono felice di portare anche i saluti del presidente Cirio, anche lui molto vicino alla Federazione, al Comune di Biella e allo sport a 360°. In bocca al lupo a tutti per le gare. La Regione Piemonte è a fianco dello sport e della Federazione Italiana Tennistavolo».

Molto soddisfatto anche il presidente Di Napoli:«Il connubio con Biella si sta rafforzando sempre di più e questa città è diventata casa nostra. Abbiamo iniziato con i Campionati Assoluti del 2022 e abbiamo anche ospitato qui la nostra Nazionale assoluta, in un match di qualificazione agli Europei, andando poi avanti nel nostro percorso, sempre cercando di coinvolgere le scuole, per far conoscere agli studenti cosa sia il tennistavolo e farli divertire in compagnia dei nostri tecnici. Lo faremo anche quest’anno e abbiamo già incontrato l’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone per programmare tutto. A Biella avremo anche venerdì 15 dicembre la Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali e sabato 16 il Consiglio Federale. Ringrazio il sindaco Corradino, l’assessore Moscarola, il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore Ricca e qui a Biella tutti gli uffici, con Antonio Pusceddu che sta collaborando con noi per favorire la buona riuscita della manifestazione. Dal 15 al 17 marzo 2024 torneremo ancora a Biella per i tornei nazionali di quarta, quinta e sesta categoria».

«Il sindaco Corradino e l’assessore Moscarola - ha spiegato il presidente regionale Lentini - ci accolgono sempre volentieri e sono collaborativi con noi. Io rappresento la base di questa Regione e domenica 3 porteremo al Biella Forum il Grand Prix Giovanile regionale, che è diventato interregionale, perché da due anni partecipano anche la Valle d’Aosta e la Liguria. L’attività coinvolge i nostri bambini e ragazzi dai 6 ai 21 anni. Da questo circuito sono usciti elementi di spicco a livello nazionale, come Daniele Pinto, che fa parte della Nazionale. Questa è la base del nostro sport giovanile e Biella sarà presente con una folta rappresentanza del Tennistavolo Biella, della società di Vigliano e dello Splendor Cossato. In totale gli atleti e le atlete saranno intorno ai 200 e giocheranno tutto il giorno. Speriamo con queste grandi manifestazioni di alto livello di far conoscere sempre di più il tennistavolo sul territorio, per appassionare anche altri giovani, che si rivolgano ai nostri club. Buon divertimento a tutti».

Gli eventi nazionali saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT e il torneo internazionale andrà in onda live sul canale YouTube del World Table Tennis.