I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 1, 2 e 3 dicembre

venerdì 1 dicembre

- Valdilana, dalle 14,30 frazione Ronco intitolazione scuole elementare a Emanuela Loi

- Biella, convegno Territorio e Benessere, il nuovo convegno di Terre della Lana dalle 9 alle 16,30 Palazzo Gromo Losa

- Biella, "Dalla luce alla luce”: l’inaugurazione della mostra di Graziano Dalla Fontana alle ore 17:30, in Via Garibaldi 14. Spazio Fondazione

- Biella, Degustazione vini della Liguria al Symposium di Chiavazza

- Biella, dalle ore 17.00 e fino alle ore 21.00, presso il servizio Drop in “Aperitest” con cibo, musica e possibilità di eseguire test rapidi per l’HIV.

- Casapinta, dalle 21 "Curare l'intestino, prevenzione e cura delle malattie intestinali", serata informativa organizzata dal comune di Casapinta, insieme all'Ordine dei Medici di Biella

Sabato 2 dicembre

- Cossato, giornata tesseramento Alpini

- Biella, portici del Municipio, Mercatino della solidarietà "La magia del dono"

- Biella, inaugurazione opera di Ramella Graniti, davanti al Glamour

- Valdilana, spettacolo ore 21 Emanuela Loi teatro comunale Giletti di Ponzone

- Valdengo, alle 18.30 concerto presso il Piccolo Auditorium sito in Via Roma, 103 con ingresso libero. Suggestiva serata Jazz dal titolo “Jazz from Movies”

- Cossato, dalle ore 16 alle 18 presso la Sala Eventi "G. Pizzaguerra" in via Ranzoni, incontri con l'autore

- Pettinengo, Piccola Fata Emporium Natalizio, e mostra 25 anni associazione; alle 17 fiaccolata e messa in scena Gelindo

- Biella, Fondazione Angelino organizza il Mercatino Solidale di Natale: addobbi, regali e solidarietà

- Vigliano, alle 16, alla Biblioteca di Vigliano pomeriggio dedicato all’inaugurazione di 4 murales

- Candelo, "Storie piccine", presso la biblioteca civica Livio Pozzo di Candelo.

- Biella, alle ore 10:30, presso il Museo del territorio Biellese, restaurata l’opera cinquecentesca di Marco Cardisco: l’inaugurazione

- Sandigliano, congresso FdI di Biella presso Cascina Era/Sandigliano

- Biella, Dalle ore 14.30 alle ore 17.30, in piazza S. Marta nella zona pedonale di Biella, sarà realizzato un “salotto urbano” dove, insieme all’associazione “Il Groviglio”, l’associazione Hope Club e il collettivo “nientedafareabiella”

- Gaglianico, Sentimental Mood in concerto alle ore 21 presso l'Auditorium comunale di Gaglianico per Fondazione Fiocchetto Lilla ETS

- Roppolo, festa di Santa Cecilia

- Callabiana, riaprono il presepe meccanico e il presepe nei boschi

- Tavigliano, concerto di Natale dedicato a don Aldo e Alba.

- Cossato, babbo Natale dal cielo

- Valdina, mercatino

- Biella, Silent Book Club alla "Locanda dell'Orso" dalle 15.

- Valdilana, presente gigante di Marchetto

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Mongrando, 21,30 una notte sotto le stelle, impariamo a conoscere il cielo

- Biella, alla Galleria Montmartre l'artista Stefano Bressani presenta la sua opera inedita dalle 18

Domenica 3 dicembre

- Biella, 16, 30 chiesa San Sebastiano, Musica in Armonia celebra 45 anni di attività: i festeggiamenti a Biella, a favore della ricerca

- Biella, la Corsa dei Babbi Natale, ore 10.30 partenza e arrivo Fondo Edo Tempia

- Biella, "La Boxe è donna" presso la palestra Massimo Rivetti

- Sordevolo, Mercatino degli Angeli h 10-18

- Oropa, Visite guidate al Santuario

- Biella, alle ore 17:00, a Palazzo Gromo Losa di Biella-Piazzo, avrà luogo la presentazione finale al pubblico di Contiamo su di noi – H2O, terza edizione del progetto di Storie di Piazza APS per l'educazione all'immagine e la promozione del territorio

- Biella, per la celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Sergej Rachmaninov, la Fondazione Accademia Perosi presenta due concerti dedicati a questo celebre compositore russo, 16:00 e 18:30 Serie Y

- Ronco, aspettando il Natale con mercatini e tanto altro..

- Cossato, dalle 10 alle 12 aspettando il Natale in piazza della Chiesa tra vin brulè, cioccolata calda e polenta concia

- Sandigliano, Santa Messa in suffragio di don Pietro Bricarello e di tutti i cappellani sezionali.

Le mostre

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Orari di apertura Mercoledì e giovedì 15.00-19.00; Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00; 8 dicembre, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 31 marzo (Pasqua) e 1° aprile (Pasquetta) 10.00-19.00; 25 dicembre (Natale) chiuso

- Biella, fino al 10/12 a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, "Nel nostro piatto"

- Biella, "Dalla luce alla luce" dalle 7 alle 19, Biella, piazza Duomo

- Biella, Museo del Territorio Biellese, Images 2023: Architetture tra ingegno ed arte fino al 23/12 sabato e domenica e l'8 dicembre dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 18.