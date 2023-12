Sezione Alimentari e Bevande Uib, Andrea Bonino confermato alla presidenza

La Sezione Alimentari e Bevande dell'Unione Industriale Biellese, che si è riunita nei giorni scorsi, ha confermato all'unanimità Andrea Bonino alla presidenza della Sezione, per il secondo mandato. In carica dal 2020 alla presidenza della Sezione, Andrea Bonino, classe '72, è alla guida dell'azienda di famiglia Botalla Formaggi insieme ai fratelli Simona e Stefano. È past president del Comitato Piccola Industria Uib e attualmente vice presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Piemonte con delega alle Filiere.

Il commento del presidente

"Affrontare insieme le sfide che ci attendono è particolarmente importante soprattutto in questo momento: uniti sapremo essere alfieri della bandiera biellese nel mondo. Sono infatti convinto che, insieme, possiamo fare molto per valorizzare il territorio e le eccellenze che esprime anche nel settore del food and beverage".

Le nuove cariche

Fanno parte del nuovo Consiglio direttivo della Sezione: Edoardo Pampuro, Lauretana (vice presidente); Stefania Massera, Pasticceria Massera (vice presidente); Alessandro Canova, Pasta Fresca Graziella; Alessandro Ciccioni, Centovigne; Carlo Pavero, Sellmat; Enrico Rosso, Caseificio Pier Luigi Rosso; Franco Thedy, Birra Menabrea; Giuseppe Giansiracusa, Drogheria Carpano; Marco Balossino, Balossino Bevande.

Luca Rosa, Meadlight Drinks, e Alessandro Ciccioni, Centovigne, sono stati nominati come Rappresentanti della Sezione nel Comitato Piccola Industria Uib.