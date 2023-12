S.E.A.B.: Avviso pubblicazione gara noleggio automezzi

SEAB S.p.A., Codice Fiscale e P.IVA 02132350022, con sede in via Galimberti Tancredi, 10/a - 13900 Biella (BI), con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/16, ha aggiudicato l’appalto per il “Servizio di noleggio a lungo termine in modalità “Full Service” senza conducente per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani” suddiviso in sei lotti, come segue.

– Lotto n. 1 : Noleggio Full Service di n. 3 automezzi dotati di costipatore con vasca da 5÷6 mc aventi m.t.t pari a 55 q due assi conducibili con patente C - CIG: 97564014CD, non aggiudicato in quanto non sono prevenute offerte.

– Lotto n. 2 : Noleggio Full Service di n. 4 automezzi dotati di costipatore con vasca da 7÷8 mc aventi m.t.t pari a 75 q due assi conducibili con patente C - CIG: 975642154E, aggiudicato a VRENT S.p.A. Trento per un importo pari a € 190.080,00 Iva esclusa.

– Lotto n. 3 : Noleggio Full Service di n. 10 automezzi compattatori da 10 mc aventi m.t.t pari a 120 q due assi conducibili con patente C - CIG: 97564404FC, aggiudicato al RTI VRENT S.p.A. (mandatario) Trento - Socram Meccanica S.r.l. (mandante) Roma per un importo pari a € 645.580,80 Iva esclusa.

– Lotto n. 4 : Noleggio Full Service di n. 3 automezzi compattatori da 16 mc aventi m.t.t pari a 180 q due assi conducibili con patente C - CIG: 9756456231, aggiudicato a VRENT S.p.A. Trento per un importo pari a € 208.789,92 Iva esclusa.

– Lotto n. 5 : Noleggio Full Service di n. 3 automezzi compattatori da 24 mc aventi m.t.t pari a 260 q tre assi conducibili con patente C - CIG: 97564816D1, aggiudicato a VRENT S.p.A. Trento per un importo pari a € 262.792,80 Iva esclusa.

– Lotto n. 6 : Noleggio Full Service di n° 2 spazzatrici stradali da 6 mc e n° 1 spazzatrice stradale da 4 mc - CIG: 9756520700, aggiudicato a VRENT S.p.A. Trento per un importo pari a € 292.085,76 Iva esclusa.

L’avviso di aggiudicazione di appalto completo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2023/S 230-723901 del 29/11/2023.





IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Riccardo Ravazzi)