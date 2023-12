Nel pomeriggio di oggi venerdì 1 dicembre la Polizia Locale di Biella è intervenuta per effettuare i rilievi per un incidente alla rotatoria tra via Rosselli e viale Macallè.

Nello schianto è rimasto ferito l'uomo che si trovava sul mezzo a due ruote, che è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo.