Alla scuola media di Pettinengo libri gratis per i nuovi iscritti, FOTO

L’Istituto Comprensivo Valdilana-Pettinengo apre le porte ai nuovi iscritti: sabato 2 dicembre, in occasione degli Open Day, sarà possibile visitare la scuola, partecipare ai laboratori e parlare con insegnanti e studenti, per un momento di orientamento e confronto.

La piccola scuola di Pettinengo offre un ambiente per la crescita e lo sviluppo, non solo da un punto di vista didattico, ma anche delle proprie passioni e grazie al numero ridotto di studenti ciascuno avrà la possibilità di essere valorizzato.

Durante la mattinata, dalle ore 10:00 alle 12:00, sarà possibile partecipare a laboratori scientifici per produrre neve artificiale, tecnologici per la modellazione tridimensionale, di falegnameria per la creazione di oggetti e viluppo della manualità, giochi in palestra e laboratori linguistici.

Grazia alla collaborazione del Comune di Pettinengo, la scuola omaggerà i nuovi iscritti alla classe 1a con i libri di testo gratuiti e fornirà un servizio di trasporti per tutti.

Per dare uno sguardo alla realtà biellese, è possibile consultare l’aggiornata pagina Facebook e seguire le numerose iniziative di una scuola all’avanguardia: Facebook