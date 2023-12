Buone pratiche digitali, l' Asl Biella premiata da PA Social

“Stare dove sono i cittadini” è lo slogan dell’Associazione nazionale PA Social che mercoledì 29 novembre 2023, a Roma, ha assegnato il “Premio Sanità 2023” all’ASL di Biella. Il progetto candidato dall’Azienda Sanitaria biellese va nella stessa direzione: accrescere l’ascolto nei confronti dei pazienti, rafforzare il legame con il territorio e alimentare il senso di appartenenza dei professionisti, attraverso la condivisione dei risultati e degli obiettivi raggiunti, in un’ottica di attrattività.

La cerimonia si è svolta in occasione dell’Assemblea nazionale, a seguito della quale sono assegnati gli smartphone d’oro e i premi speciali e tematici delle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale. Hanno partecipato 91 enti pubblici, quali ministeri, regioni, comuni, istituti scolastici, aziende sanitarie, ordini professionali e altre organizzazioni pubbliche.

PA Social è la prima associazione italiana per la comunicazione e informazione digitale, che ha indetto il concorso “Smartphone d’oro” al fine di dare un riconoscimento annuale alle migliori esperienze pubbliche, a livello nazionale. Il premio è stato assegnato a seguito della valutazione e del voto di una giuria scientifica di esperti e della votazione online da parte di una giuria popolare.

Il video realizzato dall'Asl di Biella si pone l'obiettivo di raccontare alcuni progetti previsti nell’ambito del Piano di Comunicazione ed in particolare:

- Storico: "Dono, eterna ricchezza" per riscoprire la storia della sanità biellese attraverso i suoi benefattori;

- People engagement: tramite una piattaforma dedicata;

- Ascolto e rilevazione della qualità tramite totem interattivi.

“Il Piano di Rilancio presentato nel 2021 prevedeva azioni precise, tra cui anche un piano di comunicazione in grado di rispondere alla complessità dello scenario in cui la sanità si trovava. – ha spiegato il Direttore Generale, Mario Sanò - In un momento storico post pandemico così impegnativo, l’ASLBI ha scelto di potenziare l’ascolto, intercettare suggerimenti e segnalazioni e di lavorare per dare delle risposte concrete anche di fronte ai problemi, consolidando l’identità attraverso la reputazione e la responsabilità. Tra le azioni previste nel piano di rilancio c’è anche la valorizzazione dei nostri professionisti, che si persegue anche con il coinvolgimento attivo del personale, con l’obiettivo di rendere il presidio biellese e il suo territorio il più possibile attrattivi”.

“La strategia di comunicazione dell’ASL di Biella ha supportato in questi due anni il Piano di Rilancio presentato nell’autunno del 2021. – ha spiegato il Direttore Amministrativo ASLBI, Paolo Garavana – L’Ufficio Comunicazione è stato potenziato innanzitutto per quanto riguarda il personale a supporto dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, al fine di garantire informazioni e supporto concreto ai cittadini. I progetti riassunti nel video, che ha ricevuto il Premio Sanità 2023, sono finalizzati a rafforzare l’ascolto, l’identità e il coinvolgimento attivo sia di cittadini che professionisti, avvalendosi anche di strumenti e piattaforme digitali che rappresentano il futuro dell’organizzazione dei servizi della Sanità”.

“L’Ufficio Comunicazione e URP ha come compito fondamentale la tutela del cittadino e la relazione tra l’Azienda Sanitaria e il territorio. – ha commentato Margherita Borello, Ufficio Comunicazione ASLBI - La strategia impostata con il Piano di Rilancio nell’autunno del 2021 è fondata sulla cultura della relazione e della responsabilità. Si è trattato di una scelta condivisa con la Direzione Generale, che ringrazio per la fiducia, e che sta dando risultati che naturalmente vanno oltre il premio. Per questo motivo, il riconoscimento di PASocial è dedicato ai cittadini biellesi e ai colleghi dell’ASL di Biella. Ringrazio pubblicamente lo staff dell’Ufficio per la dedizione e la passione, grazie alle quali è stato possibile raggiungere questo risultato”.