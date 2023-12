A Biella un personal trainer competente e qualificato: Davide Moioli e la scienza del fitness

Il biellese Davide Moioli nel 1997 scopre, quasi per caso, la passione per la cultura fisica; come spesso accade solo nei film, Davide trova un vecchio libro, che legge e che lo fa appassionare al settore. Decide, quindi, di mettere in pratica le sue prime competenze acquisite: “Da bambino ero molto debole e l’attività fisica mirata ha migliorato il mio stato di benessere: dall’energia al sistema immunitario” racconta. È con dei pesi di fortuna che, all’età di 22 anni, Moioli intraprende le prime attività di natural bodybuilding, per poi specializzarsi nel fitness e in seguito alla sicurezza personale.

“Inizialmente, la mia passione principale era la cultura fisica, ma poi, proseguendo con gli studi, compresi che certe discipline erano inondate a tutti i livelli dalla piaga del doping e che la vera scienza era nel benessere”.

Grazie a questa nuova passione, Davide legge moltissimo e comincia a sviluppare un forte desiderio di apprendere: “Ero convinto di aver acquisito ottime basi tecniche e scientifiche in materia ma, dopo essermi iscritto alla ISSA - la migliore dell’epoca -, ho dovuto ricredermi. Nel 2007 ho compreso che il fitness rappresentava una vera scienza, ed è grazie a questa disciplina che oggi posso applicare gli esercizi con rigore scientifico” continua Davide.

Il personal trainer ha conseguito nel 2009 il certificato ISSA CFT1 (il livello massimo) e, negli anni, si è specializzato attraverso stage, master e seminari: come quello di Open Academy of Medicine a Venezia. Grazie alla sua continua dedizione, si è inoltre specializzato in dimagrimento duraturo e ricomposizione corporea, con un’attenzione particolare alla posturologia - diventando leader nel settore - e all’Anti-Age.

“Dopo aver compreso, dall’esperienza, che l’allenamento poteva portarmi grandi benefici, ho realizzato che avrei potuto fare lo stesso anche per gli altri; grazie alla mia formazione, ho potuto fare di una mission personale il mio lavoro”. Dal 2011 ha aperto uno studio tutto suo, offrendo anche servizi in loco, online e a domicilio, tutto nell’ottica scientifica e improntata al benessere. Gli studi gli hanno permesso di creare dei percorsi ad hoc, altamente personalizzati e improntati alle particolarità e alle esigenze del singolo, per allontanarsi dall’ottica consumistica del ‘tutto e subito’: “Benessere fisico e dimagrimento sono processi lenti per natura: una buona strategia implica il consumo dei soli grassi. Non ha alcun senso perdere molti kg per rimetterci in salute”. A differenza delle classiche attività svolte in palestra, il percorso proposto da Davide è One-to-One, ovvero unico e privato tra il cliente ed il personal trainer.

Alle porte di Biella sarà possibile partecipare alle sessioni di allenamento fra le più esclusive e personalizzate, per puntare sulla salute mentale e fisica, incrementando le prestazioni e la longevità. Grazie all’analisi di composizione corporea avanzata, alla valutazione posturale ed al fit-check, sarà possibile effettuare uno screening della propria situazione attuale, dal metabolismo alla clinica, personalizzando quindi il lavoro in base ai dati raccolti.



