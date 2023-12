Occhieppo Superiore, continuano i lavori in Via Martiri - Foto pagina FB Emanuele Ramella Pralungo

Continuano i lavori pubblici ad Occhieppo Superiore.

In particolare si tratta dell’intervento in Via Martiri ed e della asfaltature.

Lo ha scritto sui suoi canali social il Sindaco Emanuele Ramella Pralungo: “Mentre i lavori in Via Martiri proseguono, siamo impegnati anche ad ultimare altre asfaltature nel resto del paese. Avanti tutta!”.