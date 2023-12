Pallavolo: sabato sfida tra Prochimica Novarese Virtus Biella e Unionvolley Pinerolo

SERIE C: PROCHIMICA NOVARESE VIRTUS BIELLA RICEVE IL PINEROLO

Torna fra le mura amiche la Prochimica Novarese Virtus Biella dopo la sconfitta in trasferta sul campo del Gavi Novi: sabato sera alle ore 21 le nerofucsia ospitano l’Unionvolley Pinerolo, squadra che ha un punto in più in classifica e di fatto lo stesso percorso con 6 vinte e 2 perse. Sino ad ora la Virtus in casa ha perso un solo set in 4 gare e punta alla 5ª vittoria contro una squadra che arriva da due risultati utili e ha perso le sue partite contro formazioni di media classifica, quali Canelli (battuta 3-1 dieci giorni fa dalle nerofucsia) e Sammaborgo.

Classifica girone A dopo 8 giornate: Cus Collegno 23, Gavi Novi 21, Almese 19, Pinerolo 18, Prochimica Novarese Virtus Biella 17, Sammaborgo, Canelli 14, Vicoforte Ceva 11, Ovada 10, In Volley San Giorgio 8, Pavic Romagnano 6, Playasti 4, Chivasso 3, Mtv Torino 0.

SETTORE GIOVANILE: GIORNATA POSITIVA PER LE SQUADRE VIRTUS

PRIMA DIVISIONE: TURNO DI RIPOSO PER LA PROFOAM VIRTUS

Ancora nessun punto per la Profoam Virtus Biella che affronta il campionato di Prima Divisione con una squadra giovanissima. Nell'ultima partita disputata le nerofucsia sono state sconfitte 3-0 dal San Rocco. Prossimo incontro l'8 dicembre alle 20 sul campo del Gaglianico.

Classifica girone C: Tollegno 12 (4), San Giuseppe Trecate 9 (4), San Rocco Novara 9 (5), Igor Volley Trecate 9 (5), Valsesia Team Volley 6 (4), Scurato Novara 6 (3), Volley Crescentino 5 (5), Heka Volley Gaglianico 1 (3), Profoam Virtus Biella 0 (5).

UNDER 18 : TRI-GRAF VIRTUS SENZA PROBLEMI CONTRO

Bella vittoria 3-0 per Tri-graf Virtus Biella nella 6ª giornata del campionato: 25-16, 25-20 e 25-15 i parziali contro lo Scurato Novara. Le nerofucsia domenica affronteranno in casa la capolista Omegna alle ore 19 al PalaSarselli. Bello combattuto il girone con 4 squadre raccolte in soli 3 punti.

Classifica girone C: Omegna 12 (5), San Giuseppe Trecate 11 (5), Virtus Biella 10 (5), Teamvolley 9 (5), Sammaborgo 7 (5), Gaglianico 2 (4), Scurato Novara 0 (5).

UNDER 16: ACQUATEC VIRTUS BATTE SAN GIUSEPPE, UNA VITTORIA E UNA SCONFITTA NEI DERBY PER NUMERARIA VIRTUS

Nel girone C nettissima vittoria per Acquatec Virtus Biella contro il San Giuseppe Trecate: 3-0 con parziali a 13, 15 e 14. Domenica mattina alle ore 10.30 trasferta sul campo dell'Alessandria.

Nel girone D nulla da fare per Numeraria Virtus (squadra completamente Under 14) nel derby contro l'Occhieppese: 3-0 con parziali 27-25, 25-23 e 25-18. Nel recupero della 5ª giornata, giocata mercoledì sera, invece, vittoria in rimonta contro il Gaglianico: 3-2 con parziali 25-17, 22-25, 19-25, 25-19 e 15-7. Domenica mattina gara casalinga alle 10.30 contro Koala.

Classifica girone C: Igor Trecate 20 (7), Novi 17 (7), Sangiacomo Novara 12 (6), Issa Novara 11 (6), Acquatec Virtus Biella 6 (6), San Giuseppe Trecate 6 (6), Alessandria 3 (6), San Rocco 0 (6).

Classifica girone D: S2M Vercelli 18 (6), Occhieppese 15 (6), Koala Fontaneto 12 (6), Teamvolley 9 (6), Numeraria Virtus Biella 8 (6), Gaglianico 7 (6), Volley Vercelli 3 (6), Santhià 0 (6).

UNDER 14: NUMERARIA VIRTUS A GONFIE VELE

Successo nettissimo 3-0 per Numeraria Virtus Biella nel campionato Under 14 eccellenza: contro l'Omegna i parziali sono terminati a 8, 15 e 14. Sabato mattina alle 10.30 trasferta a San Maurizio d'Opaglio contro il Sammaborgo.

Classifica girone Eccellenza: Igor Trecate 18 (6), Ardor Casale 17 (6), Virtus Biella 13 (6), Sammaborgo 8 (6), Alessandria 7 (6), Ovada 6 (6), Omegna 3 (6), Valsesia 0 (6).

UNDER 13: VIRTUS BATTUTA DALL'IGOR VOLLEY

Dnulla da fare contro la capolista Igor Volley, anche se la partita è stata equilibrata: le novaresi hanno vinto 3-0 con parziali 25-16 e doppio 25-23. Domenica alle 15.30 trasferta a Occiminiano contro l'Ardor Casale.

Classifica girone Eccellenza: Igor Trecate 15 (5), Omegna 14 (5), Novi 8 (5), Virtus Biella 5 (3), Ardor Casale 3 (4), Acqui 3 (5), Arona 0 (2), Pavic Romagnano 0 (3).