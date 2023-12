Pallavolo, trasferta a La Spezia per la SPB Ilario Ormezzano Sai

In programma per la SPB Ilario Ormezzano Sai c’è una trasferta lunga, che vedrà i ragazzi ospiti a Riccò del Golfo di Spezia. Alle ore 18 inizierà la gara nella palestra di via Roma 115, un palazzetto diverso dal solito anche per i liguri, che non giocheranno nel loro consueto Palaspezia.

La Partita

L’NGSP Trading Log La Spezia è una squadra preparata per la Serie B, ma che ancora non ha espresso il proprio pieno potenziale. Al momento ha un solo punto in più dei biellesi e questa potrebbe essere una buona occasione per la SPB Ilario Ormezzano Sai, di fare punti. Potrebbero esserci delle buone notizie per i bluarancio, perché i giocatori infortunati stanno recuperando e sia David Frison sia Davide Mangaretto potrebbero essere disponibili sabato. A prescindere da chi sarà in campo, l’obiettivo è quello di cancellare la prestazione del secondo e del terzo set contro Caronno, dimostrando la voglia di vincere e di fare punti fondamentali per la salvezza.

Il commento di Davide Mangaretto

“In questa trasferta lunga, abbiamo un'altra importante occasione per dimostrare il nostro valore sul campo. La squadra sta recuperando tutti i giocatori, e la voglia di riscatto è tanta, dopo un avvio di stagione difficile. Proveremo a toglierci qualche soddisfazione giocando una bella pallavolo e soprattutto mettendo in pratica il lavoro svolto in settimana in palestra. Stiamo spingendo sull’acceleratore in allenamento e stiamo migliorando sempre di più, adesso manca solo la vittoria.”