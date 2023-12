Il “Natale solidale” di Riso Catella: Anche i cesti di quest’anno saranno preparati dai ragazzi di ANFFAS di Gaglianico

Il periodo di Natale è sempre un momento di grande festa e condivisione per ogni famiglia, per i grandi ed i piccini, nessuno escluso. Anche all’interno della “famiglia Catella”, l’Azienda Agricola di Villanova Biellese, si respira già l’aria natalizia; sono arrivati, infatti, i primi prodotti e le prime confezioni, pronte per essere messe prima sotto l’albero, e poi sulle tavole.

Anche quest’anno, come lo scorso anno, il ricavato delle cassette "Buon Natale" sarà interamente devoluto alla Onlus Integrazione Biellese a marchio ANFFAS: un modo diverso dal solito per regalare un gesto di solidarietà al posto dei classici oggetti che, spesso, finiscono dentro ad un cassetto inutilizzati.



Il modo in cui viene trattato e valorizzato il riso – ed il rispettivo lavoro in risaia – da parte dell’azienda agricola, lo rende quasi “sacro”, soprattutto dopo il periodo di difficoltà che tutto il mondo dell’agricoltura ha affrontato negli ultimi due anni, a causa del clima. A rendere speciale il riso Catella sono le capacità tecniche e colturali di Alessandro, Edoardo e Marco; la continua valorizzazione del Re dei Cereali da parte di Lucia ed Elena, sia nel punto vendita che sul web; e, ultima ma non per importanza, la costante fiducia dimostrata ogni anno da tutti i clienti.

“Valori come entusiasmo e condivisione, per noi, sono i pilastri per una vita felice, non solo sotto le feste ma in ogni giorno della nostra vita” spiega Lucia, titolare. “Essere ‘più buoni’ è ciò che cerchiamo di fare di anno in anno attraverso le collaborazioni con le Associazioni, gli Enti e le Onlus del nostro territorio – e di quello del canavese – e attraverso la cura nel rapporto con ogni nostro cliente”.



Nel punto vendita dell’azienda agricola sono disponibili: sacchetti di riso Carnaroli, S. Andrea e Baldo, triangolini di riso e biscotti di riso senza glutine, salumi e tanti altri prodotti dolci e salati a km0.

“A breve arriveranno in casa Catella anche delle novità legate al mondo beauty e cura della persona” conclude Lucia. “Per ora non possiamo ancora svelare nulla, ma ovviamente l’ingrediente principe sarà sempre il nostro... riso!”.

Lo spaccio di Catella si trova a Villanova Biellese (BI), presso cascina Catella 4, ed è aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 19, con orario continuato.