Roppolo in musica per Santa Cecilia: il concerto.

La Banda musicale di Roppolo, con la collaborazione delle Fanfara degli Alpini, organizza sabato 2 dicembre, il Concerto diretto da Gabriella Armellini.

Per partecipare sarà possibile recarsi presso la chiesa di Roppolo Piano, alle ore 21:00.

Domenica 3 dicembre, alle ore 10:00, si terrà la Santa Messa in onore di tutti i musicisti defunti e della prima Madrina Giuseppina Busca; alle 11:15 seguirà la sfilata per le vie del paese e l’aperitivo presso la sede di via al Castello.

Per ulteriori informazioni: 392.423.2436.