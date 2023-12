Sezione Turismo e Cultura dell'Uib: Alessandro Boggio Merlo è il nuovo presidente

E' stato eletto nei giorni scorsi il nuovo presidente della Sezione Turismo e Cultura dell'Unione Industriale Biellese: si tratta di Alessandro Boggio Merlo, 39 anni, socio cofondatore e amministratore della Litheman Holding e fra i promotori del progetto di rilancio della Locanda del Santuario di San Giovanni ad Andorno, che ha ricevuto il testimone da Laura Zegna. La past president continuerà il suo impegno all'interno della Sezione come vice presidente, oltre a rivestire la carica di presidente della Commissione Turismo di Confindustria Piemonte.

Il commento del neo presidente Boggio Merlo

"Prima di tutto vorrei ringraziare i colleghi che hanno riposto in me la loro fiducia e in modo particolare Laura Zegna, per quanto fatto finora e per la grande disponibilità con cui continuerà a seguire la sezione come vice presidente. Il mio impegno in questo mandato, in continuità con il passato, è di fungere da collettore di idee progettuali e competenze per costruire una visione strategica complessiva composta dalle molteplici peculiarità e risorse che questo territorio ha e vuole esprimere. Raccolgo infatti un'eredità importante e sono certo che, insieme, potremo fare molto".

Le parole della past president Laura Zegna

"In questi anni abbiamo ampliato sempre più la nostra Sezione per rispondere alle esigenze di un settore in crescita, costruendo un gruppo allargato che è voce del territorio e che dunque rappresenta l’immagine sfaccettata e più completa possibile del settore biellese. La nostra è una bella squadra di lavoro in cui tutti gli operatori che si occupano di turismo e di cultura giocano insieme per un unico obiettivo: lo sviluppo del territorio".

Le nuove cariche

Fanno parte del nuovo Consiglio direttivo della Sezione, con il presidente Boggio Merlo: Laura Zegna, Consorzio Turistico Alpi Biellesi (vice presidente); Massimo Canavera, Agenzia Viaggi Scaramuzzi (nominato anche come Rappresentanti della Sezione nel Comitato Piccola Industria Uib); Fabrizio Lava, E20progetti (nominato anche come Rappresentanti della Sezione nel Comitato Piccola Industria Uib); Marina Maffei, Cittadellarte Fondazione Pistoletto; Carolina Tosetti, A.H. Srl - Agora Palace e Augustus Hotel; Ivan Ramella Trafighet, Ristoralp Sas.