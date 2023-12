Chiara Ferragni rilancia su Instagram la mostra “Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente”

La mostra di “Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente” che si trova a Biella Piazzo è stata rilanciata da Chiara Ferragni, taggata da un'altra giovane influencer, Valentina Tomirotti, di Mantova, paladina dei temi della disabilità. Un'operazione di co marketing di non poco conto se si conta che già solo Chiara Ferragni conta 30 milioni follower.

Valentina Tomirotti nella giornata di oggi 30 novembre è stata a Cascina Oremo in occasione dell' incontro di formazione sul tema "Comunicare la disabilità" e relatrice assieme a Federica Chilà, giornalista, responsabile comunicazione Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Laura Galesi, giornalista, ufficio stampa Con i Bambini e Fabrizio Vespa, giornalista, ufficio stampa CPD Consulta per le Persone in Difficoltà. A moderare l'incontro è stato Samuele Pigoni, Segretario Generale Fondazione Time2, mentre Federica Collinetti, Presidente del Consorzio sociale Il Filo da Tessere, ha guidato i presenti nella visita di Cascina Oremo.

Nella giornata di ieri Valentina Tomirotti ha però visitato la mostra al Piazzo dove si è immortalata sotto l’opera dedicata a Chiara Ferragni dall’artista TvBoy, "Santa Chiara con l’acqua benedetta". Scatto che non è passato inosservato alla "regina" tra gli influencer più pagati nel web che l'ha ricondiviso nella sua storia, a portata di click di 30 milioni di persone che la seguono.

"E' la dimostrazione di quanto le eccellenze del territorio una volta messe in rete possano andare a vantaggio di tutti - commenta Federica Chilà - . Un'operazione di questo genere messa in piedi a scopo pubblicitario sarebbe costata uno sproposito, in questo caso è bastata la collaborazione".