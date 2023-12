I Carabinieri in servizio di pattuglia a piedi a Chiavazza

I Carabinieri in servizio di pattuglia a piedi presso la stazione di Biella Chiavazza

Lo scorso 22 novembre durante una riunione in Prefettura, sul versante del controllo del territorio in seno al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza era stato deciso che sarebbero stati intensificati i servizi di vigilanza mediante l’impiego, da parte dell’Arma dei Carabinieri, della figura del Carabiniere di quartiere, nonché attraverso lo svolgimento di attività di prevenzione generale ad opera del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

E a questo proposito, sono stati attivati proprio in questi giorni servizi di “pattuglia a piedi” nel quartiere di Biella-Chiavazza.