Cinghiale investito sulla super a Cossato e ridotto a brandelli dalle auto in corsa. Pericolo per gli automobilisti

Cinghiale investito sulla super a Cossato ridotto a brandelli dalle auto in corsa, foto archivio

La scena che si sono trovati davanti gli automobilisti in transito, Carabinieri e il personale della Provincia per il recupero della fauna selvatica è stata davvero di forte impatto: intorno alle 23 di ieri mercoledì 29 novembre, un'auto ha investito un cinghiale sulla super strada all'altezza di Cossato, la cui carcassa è però rimasta sulla carreggiata ed è stata ridotta a brandelli dalle altre auto che percorrevano in quel momento quel tratto di strada.

I resti dell'animale erano sparsi per circa 150 metri lungo la strada e sono stati recuperati dal personale della Provincia. I Carabinieri si sono invece occupati della viabilità e dei rilievi del caso.

Al volante dell'auto che ha investito in cinghiale c'era un 43enne di Valdengo che sul momento è rimasto scioccato. 5 le auto coinvolte nell'incidente.