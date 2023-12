A Gaglianico due interventi da parte dei Carabinieri per incidenti

I Carabinieri nella giornata di ieri mercoledì 29 novembre sono intervenuti a Gaglianico per due incidenti.

Un primo si è verificato alle 14. I militari della stazione di Candelo sono intervenuti perchè un cittadino straniero residente a Biella e una donna di Ponderano si sono scontrati e non riuscivano a trovare un accordo. Fortunatamente nessuno dei due conducenti è rimasto ferito.

Intorno alle 23 sempre a Gaglianico in via Gramsci, i Carabinieri sono invece intervenuti per un incidente autonomo di un uomo di 46 anni che ha perso il controllo del ciclomotore ed è caduto a terra. Per fortuna ha riportato solo lievi abrasioni ed è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice verde.