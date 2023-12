Chiavazza: l'inciviltà negli scatti di una nostra lettrice, FOTO

Durante una riunione in Prefettura nei giorni scorsi si è deciso di intensificare i servizi di vigilanza a Chiavazza, mediante l’impiego, da parte dell’Arma dei Carabinieri, della figura del Carabiniere di quartiere e di installare un sistema di fototrappole. A questo proposito una nostra lettrice ci ha inviato delle foto che ha scattato per le vie del quartiere di Biella.

"Ho letto l'articolo dove parla delle fototrappole - scrive la nostra lettrice che si chiama Ptricia - . In questi giorni purtroppo non lavoro è ho potuto fare dei giri per Chiavazza è ho visto tanta inciviltà. Invio delle foto che ho fatto mentre sono in giro con la macchina o con il cane. Mi sono svegliata anche con una discarica sotto casa in via della Vittoria".