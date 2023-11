Doppio impegno all’esordio per la SPB Monteleone Trasporti in U20 UISP

Tanti impegni per la SPB Monteleone Trasporti, che si trova impegnata in tante categorie diverse. A partire dalla Under 15 Fipav fino alla Under 20 UISP, un altro weekend è passato per tutti i ragazzi partecipanti ai campionati.

Campionati Fipav

Vince ancora la SPB AM Impianti, questa volta contro Verbania in Under 15. Un 3 a 0 secco che dimostra una maggiore maturità al secondo anno in categoria. Nonostante la manifesta superiorità rispetto agli avversari, i giovani biellesi non hanno concesso neanche un punto e lottato onorando la partita. In Under 17 la SPB Enercom ha sconfitto il Volley Domodossola, dopo aver perso il primo set, ha chiuso i giochi sul 3 a 1 in rimonta. Questa è la dimostrazione che i ragazzi possono giocare una buona pallavolo e competere contro le squadre più forti del girone. La SPB Officina Pozzo non ha giocato in questa giornata di campionato.

Campionati UISP

La SPB AM Impianti in Under 16 ha vinto anche contro Artivolley a Collegno, questa volta per 3 a 1. Una partita molto combattuta, terminata ai vantaggi nei due set decisivi. La SPB Impresa Costruzioni Aiazzone, nella stessa categoria, lotta ma non riesce a portare a casa punti a Borgofranco. Una gara che comunque ha fatto vedere cose buone, dimostrando dei passi avanti rispetto alle prime gare. La SPB Monteleone Trasporti perde al tie break in Under 20, contro la formazione di Sant’Anna Volley. I ragazzi guidati da coach Nicolo lottano ma non riescono a portare a casa la vittoria in un campo difficile come quello di San Mauro. La SPB Lauretana non ha giocato in questa giornata di campionato.

U15 Fipav

Pallavolo Verbania - SPB AM Impianti 0-3

Parziali: 13-25; 7-25; 6-25.

Under 16 UISP Girone A

Pallavolo Borgofranco - SPB Impresa Costruzioni Aiazzone 3-1

Parziali: 25-22; 17-25; 25-17; 25-20.

Under 16 UISP Girone B

Artivolley Collegno - SPB AM Impianti 1-3

Parziali: 21-25; 25-20; 26-28; 24-26.

U17 Fipav Volley

Domodossola - SPB Enercom 1-3

Parziali: 25-22; 23-25; 11-25; 15-25.

U19 Fipav

La SPB Officina Pozzo non ha giocato in questa giornata di campionato.

Under 20 UISP Girone A

Volley Sant’Anna - SPB Monteleone Trasporti 3-2

Parziali: 19-25; 25-16; 18-25; 26-24; 15-7.

Under 20 UISP Girone B

La SPB Lauretana non ha giocato in questa giornata di campionato.