Provincia, elezioni del Consiglio rinviate al 2024

Le elezioni per il Consiglio della Provincia di Biella, in scadenza a fine 2023, si terranno invece nel 2024, e più precisamente dopo le elezioni amministrative comunali del prossimo 9 giugno.

Lo ha comunicato il Presidente Emanuele Ramella Pralungo durante il Consiglio di lunedì 27 novembre. “Questa è ‘l’indicazione – spiega il Presidente - della Conferenza Stato Regioni Città per le province, come la nostra, dove nel 2024 ci saranno oltre il il 50% dei Comuni che andranno alle elezioni amministrative. Le elezioni del Consiglio Provinciale dovranno svolgersi entro 45 giorni dopo l’ultima proclamazione degli eletti a quelle comunali. Ciò significa che, se Biella andrà al ballottaggio il 23 giugno, 45 gironi entro il 23 giugno”.

Le elezioni provinciali del prossimo anno saranno ancora elezioni di secondo grado: significa che voteranno e saranno eletti sindaci e consiglieri comunali dei Comuni del Biellese.

“La carica dei consiglieri provinciali viene pertanto prorogata. – prosegue Ramella Pralungo - Il problema di questa indicazione ministeriale è che, dopo le elezioni comunali, gli unici che resteranno in carica saranno coloro che si candideranno a sindaco, mentre i consiglieri eletti dovranno aspettare la convalida, in attesa della quale questi consiglieri non saranno legalmente in carica. Nei mesi che ci separano dalle elezioni aspettiamo una soluzione del ministero su questa questione”