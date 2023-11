Fondazione Angelino, al via il Mercatino Solidale di Natale tra addobbi, regali e solidarietà

Nei giorni di sabato 2 e domenica 3 dicembre, in via Pietro Losana 4 a Biella, si terrà il Mercatino di Natale a cura di Fondazione Clelio Angelino, per uno shopping natalizio all’insegna della donazione. Il Natale è, prima di ogni altra cosa, un momento di condivisione e di aiuto per chi soffre, specialmente i bambini, e donare è un gesto che fa bene sia a chi lo riceve che a chi lo fa. Il mercatino rimarrà aperto dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18.

Quindi, per i propri regali di Natale 2023, per arricchire gli addobbi dell’albero e per rendere speciale la propria casa o quella degli amici, Fondazione Angelino invita tutti i cittadini a fare visita al mercatino di quest’anno: non c’è niente di meglio che inaugurare le feste con un po’ di shopping natalizio solidale!

Per informazioni: Tel. 015 247 2951 – Cell. 338 118 8843 – eventi@fondazioneangelino.it