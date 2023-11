Comunità educativa missionaria S. Nicolao di Curino e i suoi presepi

Anche quest’anno fervono i lavori per allestire la: MOSTRA-VENDITA di PRESEPI DA TUTTO IL MONDO. Da domenica 3 Dicembre fino all’EPIFANIA saranno esposti oltre 200 presepi etnici presso la Comunità di S. Nicolao di CURINO.

I presepi provengono in buona parte dai paesi dell’America latina, Ecuador-Bolivia-Perù e Brasile, dove operano i volontari dell’Operazione Mato Grosso, ma ci sono anche diversi presepi da altre parti del mondo che sono frutto della costante ricerca presso gruppi missionari e non.

Troverete molte opere originali frutto di artigiani locali. Ci saranno anche Presepi tradizionali italiani con personaggi da 2 fino a 50 cm di altezza e composizioni fatte dai volontari della nostra Associazione. I Presepi saranno esposti in composizioni dentro e intorno alla Chiesa di S. Nicolao olte che sotto il porticato della nostra casa, verranno illuminati e sarà interessante visitare la Mostra anche dopo il tramonto.

"Ci impegna molto questa iniziativa - raccontano gli organizzatori - ma crediamo nel fatto che è un modo per tenere viva la tradizione del PRESEPIO come vero simbolo del S. Natale, per creare occasioni di incontro e collaborazione tra le persone e un modo per raccogliere fondi per sostenere il lavoro dei volontari dell’Operazione Mato Grosso che operano presso le popolazioni più povere in America Latina".

Domenica 3 Dicembre alle ore 15 APERTURA della Mostra. Benedizione dei presepi e caffè e dolcetti per tutti. NOVITA’: In Chiesa sarà possibile ammirare un presepio di grandi dimensioni con effetti: dissolvimento giorno e notte, giochi d’acqua, caduta neve e giochi di specchi. Un presepe originale da vedere e da far vedere ai bambini/e ci sarà anche un “Catalogo” con un centinaio di Presepi che potete consultare chiedendo a ernestomaggioni47@gmail.com tel. 015 928168 oppure 3336908844.