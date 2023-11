Donne e lavoro, il festival Job Film Days fa di nuovo tappa a Biella

Donne e lavoro, un tema centrale su cui il festival Job Film Days continua a lavorare insieme ai propri partner. La programmazione si estende durante l’anno per parlare di lavoro e diritti, grazie alle pellicole che sempre più spesso raccontano le difficoltà e le speranze di oggi. Il festival farà tappa nuovamente al Cinema Verdi di Candelo, in collaborazione con il Centro Documentazione sindacale “Adriano Massazza Gal” di Biella. L'ingresso, anche grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Cgil Biella, è gratuito.

Giovedì 30 novembre, alle ore 21, “The Visitors” di Veronika Liskova (Repubblica Ceca/Norvegia/Slovacchia, 2022, 85’), Gran Premio della Giuria alla quarta edizione di Job Film Days (che si è tenuta a Torino dal 3 all’8 ottobre). Nell’opera, l’antropologa Zdenka si trasferisce con la famiglia nelle isole Svalbard, in Norvegia, per studiare le trasformazioni della vita nelle regioni polari. La donna diventa però testimone sia della scomparsa degli iceberg sia delle tensioni all’interno della piccola comunità locale.

“Job Film Days è un importante festival cinematografico torinese - spiega Barbara Caneparo, direttrice del Centro di Documentazione sindacale di via Lamarmora a Biella -. Questa collaborazione ci consente di mostrare al pubblico pellicole di grande qualità e attualità, selezionate e specifiche rispetto ai temi che vogliamo approfondire. La scelta delle due proiezioni e, soprattutto, le diverse iniziative che metteremo in campo a partire dall’anno prossimo, vogliono infatti mettere al centro del dibattito il “gender gap” che purtroppo esiste ancora, seppure in forme e modalità differenti rispetto al passato”.