A Gaglianico i Sentimental Mood in concerto a scopo benefico per le malattie del comportamento alimentare.

Importante iniziativa benefica quella della formazione musicale Sentimental Mood in concerto sabato 2 Dicembre alle ore 21 presso l'Auditorium comunale di Gaglianico per Fondazione Fiocchetto Lilla ETS, nata dalle esperienze e dall’impegno di chi negli anni ha lottato in prima persona e si è impegnato per far conoscere e riconoscere le Malattie del Comportamento Alimentare.

Tra i suoi principali obiettivi la Fondazione vuole certificare un progetto di prevenzione per le scuole primarie di tutto il territorio nazionale, contribuire alla Ricerca Scientifica, offrire supporto alle famiglie e alle persone affette da malattia con gruppi di ascolto e mutuo aiuto. La Fondazione porta avanti le sue attività in tutta Italia e ha tra le sue sedi principali le città di Biella e Vercelli.

Il gruppo Sentimental Mood molto conosciuti nel panorama musicale biellese propone brani nazionali e internazionali d’impronta Pop-Jazz. Il loro repertorio spazia da artisti come Diana Krall, Whitney Houston, Sade, Jobim, Frank Sinatra, Alicia Keys, Pino Daniele e molti altri. Il quartetto elegante e coinvolgente guidato dalla voce di Luana Spinella è composto da Claudio Montagnoli alla batteria, Alessandro Panella al pianoforte ed Edoardo Ramella al sassofono.

L'ingresso è a offerta libera. Per info e prenotazioni contattare i seguenti numeri:331.5804417338.2485262