Bancomat ancora nel mirino: tentativo di scasso ad Alice Castello

Ancora un tentativo di effrazione ai danni di un bancomat del Banco BPM. Dopo i colpi di Gattinara, che ha fruttato un bottino di oltre 130mila euro, e di Saluggia, nel corso della notte tra il 28 ed il 29 novembre, verso le 2 ignoti hanno tentato di rubare il contenuto di un bancomat della filiale del Banco BPM in pazza Castello di Alice Castello.

I malfattori, muniti evidentemente di attrezzi da scasso e da percussione, pur provocando rilevanti danni all’apparecchio e alle strutture di sicurezza della filiale, non sono riusciti nel loro intento e si sono allontanati lasciando interrotta la loro azione criminosa. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Santhià, competente per territorio.