Non c'è il proprietario, i ladri entrano in casa: furto a Veglio (foto di repertorio)

Ladri a Veglio. È successo ieri mattina, 28 novembre: stando alle prime ricostruzioni, i malviventi hanno approffittato dell'assenza del proprietario per introdursi in casa (dopo aver forzato la porta d'ingresso) e portar via alcuni monili dalla camera da letto. A dare l'allarme il residente, un anziano di 77 anni. Sul caso indagano i Carabinieri.