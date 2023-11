Meggiorin bomber nel “Derby Juve Vs Toro by Golf Sì” FOTO

Festa e divertimento domenica al Golf Club Cavaglià con la seconda edizione del “Derby Juve Vs Toro by Golf Sì” (Stableford singola 18 buche 2 categorie) versione golfistica del derby della Mole che ha visto al via in una splendida giornata autunnale un’ottantina di partecipanti. Guidati dai bomber Stefano Meggiorin (a cui è andata la maglia autografata numero 9 di Dusan Vlahovic che qualche ora più tardi è andato a segno contro l’Inter…) ed Enrica Aprile, a vincere la sfida sul green sono stati i tifosi bianconeri con il punteggio di 393 a 379 (risultato dato dalla somma dei migliori 11 score netti delle due squadre). Migliori dei granata Gianluca Varnero e Paolo Schellino che si sono aggiudicati le maglie di Ricci e del capitano Buongiorno.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Riccardo Tavella Le Rosine 31, 1° netto Silvia Malinverni Cavaglià 38, 2° Netto Paolo Caselli Courmayeur 38, 3° Netto Elena Chiodini Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Stefano Meggiorin Cavaglià 42, 2° Netto Enrica Aprile Cavaglià 40, 3° Netto Gian Luca Varnero Mulino Cerrione 38. 1° Seniores Pasquale Albanese Cavaglià 38. 1° Ladies Anna Maria Lo Conte Cavaglià 36. 1° Netto Tifoso Juve Meggiorin Stefano 42. 1° Netto Tifoso Toro Varnero Gianluca 38.

Il programma gare proseguirà domenica con la “Louisiana di Dicembre e Louisiana del Neofita” a coppie due categorie. Louisiana classica 18 buche Stableford e categoria giocatore + tesserato Fig NA/neofita 9 buche con formula Medal 9 buche (giocatore arriva fino in green e neofita/NA chiude la buca con il putter). La louisiana del neofita è un'occasione divertente per far scoprire il golf a qualche amico. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.Nelle settimane successive sono previste poi la Louisiana Osteria Rabezzana (domenica 10) e la classica Louisiana degli Auguri (domenica 17).