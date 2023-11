Margherita Nelva vola al Nazionale di Specialità Gold

Campobasso, base per la fase Nazionale del Campionato di Specialità Gold, accoglie anche la biellese Nelva Margherita, ginnasta della ritmica Pietro Micca. La Nelva, classe 2008, lo scorso weekend si presenta fra le junior 3 e porta in pedana i suoi cavalli di battaglia: nastro e clavette. Una gara difficile, l’attesissima finale fra le migliori d’Italia, competizione a cui Margherita accede per diritto da ben tre anni di fila.

La giovane atleta, accompagnata da Irina Liovina e Marta Nicolo, gestisce bene la pedana nazionale e tutta l’emozione che ne consegue, si classifica 16esima alle clavette e 15esima al nastro. Un’esperienza immensamente arricchente per Margherita che anche questa stagione compete tra le big d’Italia e riceve tante conferme sul suo percorso agonistico.

“Gareggiare agli italiani di Specialità è sempre un’esperienza emozionante e per nulla scontata” racconta Marta Nicolo, direttrice tecnica “Margherita è una gran lavoratrice e investe tutte le sue energie per raggiungere i suoi obiettivi, non a caso per il terzo anno di fila accede ai Nazionali. Questo racconta tanto di lei e della sua grandissima crescita, io e le altre allenatrici siamo fiere di lei.”