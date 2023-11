Zumaglia, Vaglio Giors, dal 1951 protagonista di ogni festa con vini e liquori anche da collezione.

Un negozio unico quello di Mariella Vaglio Giors a Zumaglia, ovvero un vero e proprio scrigno ricco di bottiglie ricercate e uniche.

Le festività, i compleanni o la voglia di stare insieme a tavola e la convivialità che ne derivano, sono sempre accompagnati da bevande che sanciscono calore, amicizia e lo star bene, aspetto che Mariella conosce molto bene.

La seconda generazione della famiglia Vaglio Giors, vanta una lunga esperienza nel settore della distribuzione di vini e bevande, che risale al 1951, rendendola, assieme alla sua famiglia, un'autorità nel campo.

In un mondo, quello dell'enogastronomia, dove la nascita di nuovi prodotti prolifera, Mariella seleziona personalmente vini di carattere territoriale, con una particolare attenzione ai vini Piemontesi e Toscani, offrendo alla clientela una scelta di alto livello.

A rendere questo negozio davvero speciale è la possibilità di trovare bottiglie uniche e fuori produzione, oltre a liquori, grappe e whisky da collezione.

Mariella può anche offrire consulenze telefoniche e spedire i suoi vini in tutta Italia, fornendo assistenza personalizzata ai clienti che desiderano acquistare i suoi prodotti e consigliarli nella scelta dei vini più adatti alle loro preferenze e occasioni.

In questo modo, Mariella può aiutare i clienti ad ottenere una selezione di vini perfetta e fornire loro tutte le informazioni necessarie per effettuare l'ordine e organizzare la spedizione.

I prezzi molto vantaggiosi, rispetto alle pregiate etichette, attirano clienti non solo dal biellese, ma anche da luoghi più lontani.

Mariella offre non solo una vasta scelta di vini, ma anche la sua consulenza da esperta e consigli sui migliori abbinamenti di vino e piatti, così come sulla preparazione dei cocktail.

Se siete appassionati di vino e bevande, vi consigliamo vivamente di visitare il negozio di Mariella a Zumaglia. Non solo potrete scoprire bottiglie uniche e rare, ma potrete anche contare sulla sua competenza e passione che rendono l'esperienza ancora più speciale.

Mariella vi aspetta a Zumaglia in Via 1º Maggio n.6, prima del bivio per Ronco Biellese, nel suo negozio Vaglio Giors Vini Biella.

Orario negozio

Lunedì 10.00-12.30

15.30-19.30

Da martedì a sabato 8.30-12.30

15.00-19.30

Per info:

015.561310

vinivaglio@gmail.com