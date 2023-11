Vigliano Biellese "La Gemma": scegli il gioiello che vuoi tu.

La nuova gioielleria propone creazioni personalizzate, artigianalità ed eccellenza, gioielli con pietre preziose in oro ed argento in vendita e servizio Compro Oro.

Questa è la storia di Gemma Di Noia, maestra d’arte, creatrice, disegnatrice e progettista di gioielli che ha recentemente aperto la sua gioielleria a Vigliano Biellese.

“Creazioni personalizzate” e “Progetti esclusivi fatti a mano” sono gli slogan che si leggono entrando nella gioielleria “La Gemma”, che con gentilezza e professionalità, propone la vendita di gioielli in oro e argento e il ritiro di monili usati, che si possono semplicemente convertire monetizzando, o trasformare in un nuovo gioiello.

“Ho lavorato a Valenza per 16 anni – dice Gemma – ho iniziato come disegnatrice e modellista per vari marchi dove ho appreso come si costruisce un gioiello dall’inizio alla fine nei suoi molteplici passaggi di produzione.

Per questo per quanto riguarda le riparazioni o trasformazioni posso consigliare varie soluzioni.

Proseguendo poi come disegnatrice progettista di oggetti in 3D.”

Esperienza che mi è servita quando sono tornata a Biella e ho collaborato come addetta alle vendite presso L’Oro di Orsini.

Dopo 10 anni da collaboratrice e responsabile della sede di Vigliano, Gemma ha fatto il grande salto passando alla conduzione dello stesso negozio: “Da qui l’inizio della mia avventura in proprio; il mio obiettivo è offrire la mia creatività e artigianalità, aspetti che oggi contraddistinguono il mondo della gioielleria e del made in Italy. Venite a trovarmi per i vostri regali di Natale".

Gemma, il cui nome è una garanzia per la gioielleria, ti aspetta a Vigliano in Via Milano 108, dove trovi anche un servizio di Compro Oro.

Tel: 015512034 o 3501963234.

Sito web: https://www.lagemmabiella.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/lagemmabiella

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/lagemmabiella/