Ronco si prepara alle festività: i festeggiamenti natalizi.

Anche a Ronco Biellese ci si prepara al Natale con una festa in Piazza. Ad organizzarla il Comune insieme alla Pro Loco, la Biblioteca Comunale di Ronco Biellese, l’associazione genitori il Bruco, gli Alpini e la Scuola delle Terrecotte, grazie alla passione per il proprio territorio che unisce le persone delle diverse associazioni, volontari che donano il proprio tempo e le proprie energie per la buona riuscita dell'evento.

Tanti sono gli appuntamenti di questa giornata speciale, pensata sia per i grandi che per i piccini.

In piazza ci sarà il mercatino di Natale, dove si potranno trovare oggetti in ceramica e non solo. Dalle 10 alle 18 si potranno trovare oggetti utili e decorativi, pensieri natalizi e regali per tutti i gusti. L’associazione genitori il Bruco avrà il suo banchetto con prelibatezze fatte dai bambini delle scuole di Ronco Biellese.

I bambini della Scuola Elementare hanno preparato con le maestre gli addobbi per gli alberi di Natale che verranno installati in paese e decoreranno l’albero gigante in Piazza; nella vetrina Dallemilio, il presepe di terracotta della Scuola delle Terrecotte.

Per i più piccoli la Biblioteca Comunale di Ronco Biellese, insieme alla Scuola delle Terrecotte, organizza un Laboratorio di manipolazione dell’argilla per i bambini, creando un oggetto ispirato da un racconto di Natale, per il quale la prenotazione è obbligatoria. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e sono già previste due repliche rispetto all’appuntamento iniziale del mattino. Rallegreranno il pomeriggio gli zampognari “Buta Voja”, con musiche natalizie come da tradizione.

“Natività” mostra a cura della Scuola delle Terrecotte

Quest’anno ricorrono gli 800 anni da quando San Francesco ha allestito per la prima volta una scena vivente della natività a Greccio, dando origine alla tradizione del Presepe. Ispirandosi a questo anniversario, i creativi della Scuola delle Terrecotte di Ronco Biellese hanno realizzato ciascuno la propria opera con tecniche e terre diverse, dal semplice coccio rosso di Ronco alla più raffinata tecnica Raku. Per questo un grazie particolare va a Cinzia Petraroli, sempre attiva e capace di coinvolgere la bella squadra che nel tempo si è creata e che anima il laboratorio di Ronco Biellese.

Le tredici opere originali saranno esposte presso l’Ecomuseo della Terracotta, dalle ore 10:00, alle 18:00.