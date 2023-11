Museo del Territorio, restaurata l’opera cinquecentesca di Marco Cardisco: l’inaugurazione.

In occasione del rinnovo della convenzione firmata con la Delegazione del FAI sezione di Biella, Il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli e il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” ha il piacere di invitarVi alla presentazione del restauro dell’opera di inizio Cinquecento attribuita a Marco Cardisco, San Fabiano (o San Gregorio) tra i Santi Sebastiano e Agostino che presenta un canonico lateranense, proveniente dalla Chiesa di San Sebastiano.

La presentazione si terrà sabato 2 dicembre alle ore 10.30 presso la sala Conferenze del Museo (via Quintino Sella 54/b, Biella).

Dopo i saluti istituzionali e l’intervento della Presidente Regionale FAI Piemonte e Valle d'Aosta Maria Leonetti Cattaneo, la mattinata proseguirà con l’avvicendarsi dei protagonisti di questa operazione di restauro:

Benedetta Brison, funzionario storico dell’arte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, presenterà l'opera da un punto di vista storico-artistico, fornendo approfondimenti sulla storia e sul contesto artistico entro cui è stata realizzata.

Emanuela Ozino Caligaris, funzionario restauratore della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli introdurrà le problematiche che l’opera presentava prima dell’intervento di cui il Comune di Biella si è fatto carico e la condivisione delle informazioni tecniche desunte nel corso del restauro.

Bernadette Ventura, coordinatore del Laboratorio di restauro dei dipinti su tavola del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, condividerà con il pubblico il lavoro svolto sull’opera, illustrando le tecniche impiegate e le scelte effettuate per preservarne al meglio l'autenticità.

Seguirà una visita guidata all’opera allestita nel percorso di visita del Museo, così da offrire al pubblico l’opportunità di ammirare i risultati del restauro.

Si ricorda che la partecipazione alla conferenza è gratuita e la prenotazione obbligatoria.