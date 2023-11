A Cossato Babbo Natale arriva dal cielo direttamente con il paracadute

A Cossato è tutto pronto per l'arrivo dal cielo di Babbo Natale. L'evento avrà luogo sabato 2 dicembre, alle 16, in piazza Croce Rossa, punto di arrivo previsto del simpatico vecchietto vestito di rosso.

“Siamo contenti di ospitare questo genere di manifestazioni, è la prima volta per Cossato – commenta l'assessore Sonia Borin – Insieme al Comune e a Cossato Shop ci sarà la sezione provinciale di Biella dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. Sarà una bella sorpresa per le famiglie, specialmente per i bambini che avranno la possibilità di veder scendere dal cielo Babbo Natale e i suoi aiutanti con il paracadute. Al termine ci sarà un dolce regalo per tutti i presenti”.

Non solo: alle 17 è in programma l'accensione delle luci di Natale, con cori e canti in piazza Chiesa. Alle 18, invece, esibizione da non perdere sulla pista di pattinaggio.