UPBeduca: L’incontro del pomeriggio, calendario mese di Dicembre 2023

Aspettiamo il Natale e l’inizio dell’anno nuovo, passando insieme un pomeriggio.

Visto il successo ormai consolidato, continua in dicembre “L’incontro del pomeriggio”, ciclo di conferenze organizzate dall’Università Popolare Biellese, ogni martedì a Biella presso la sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in via Gramsci 14/A, e ogni mercoledì a Cossato presso la sede di UPBeduca in via Martiri della Libertà 14, a partire dalle ore 16.

L’accesso agli incontri è gratuito. I partecipanti dovranno effettuare l’iscrizione a UPBeduca e richiedere la tessera associativa.

UPbeduca, il pubblico e i conferenzieri ringraziano la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per la disponibilità ed il sostegno all’iniziativa.

Calendario conferenze mese di dicembre

Biella:

- martedì 5 dicembre ore 16.00 Marcello Vaudano - C'era una volta un paese... Flecchia e le sue sorelle La storia di Flecchia, antico Comune oggi frazione di Pray, diviene metafora per narrare le dinamiche che hanno interessato e interessano molti paesi della fascia collinare del Biellese orientale, che nel secolo scorso sono cresciuti e poi hanno conosciuto il declino e vivono ora il rischio del completo abbandono.

- martedì 12 dicembre ore 16.00 Federico Zorio - Il ruolo delle donne biellesi nella Grande Guerra Il ruolo delle donne biellesi durante la Prima Guerra Mondiale diventa motivo per raccontare l’attività di tutte le donne durante quel conflitto.

- martedì 19 dicembre 2023 ore 16.00 Filippo De Luca - Gli oggetti che raccontano "storia" visita guidata al museo degli Alpini di Biella alla quale seguirà lo scambio degli auguri di Buone Feste, un momento per stare insieme in allegria al quale tutti sono invitati.

Cossato:

- mercoledì 6 dicembre ore 16.00 Graziana Bolengo - Donna Cristina di Savoia principessa di Masserano Dai documenti d’archivio, la vita di Ippolita Cristina figlia naturale del duca Carlo Emanuele II, che si intreccia con il vissuto del padre e della madre fino al matrimonio che la porterà ad essere Principessa di Masserano.

- mercoledì 13 dicembre ore 16.00 Sara Bortolozzo - Le parole che rendono felice la tua vita Incontro interattivo per scoprire come capirsi e vivere più felici.

