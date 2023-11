Dogliani piange la piccola Adele, avrebbe compiuto cinque anni a gennaio

La comunità di Dogliani attonita per la tragica notizia che ha raggiunto l’intera popolazione. Si è spenta nella serata di venerdì all’ospedale Regina Margherita di Torino la piccola Adele Giampaolo, bambina residente nel comune del Dolcetto che avrebbe compiuto cinque anni a gennaio.

Lascia la mamma Denise Alessandria, il papà Andrea e il fratello. Non sono previsti funerali, ma una piccola benedizione all’interno dell’abitazione in programma per martedì mattina alle ore 10. La famiglia ci tiene a ringraziare tutto il personale dell’Ospedale Regina Margherita, luogo dove Adele ha trascorso gran parte della vita.

In particolare tutto il reparto di rianimazione, la dottoressa Andrea Fernandez e la dottoressa Monica Padovan, tutte le terapista e la tata. Per la piccola Adele la famiglia chiede non fiori, ma opere di bene, i cui fondi verranno devoluti all’Ospedale Regina Margherita.

“Per Adele sono stati cinque anni di grande sofferenza - la ricorda la mamma Denise - ma ha combattuto con tutta se stessa e ci ha regalato tantissimo.”