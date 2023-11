Carabinieri, controlli nei cantieri edili: scattano denunce e sanzioni

I militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Biella, al termine dell’attività di “vigilanza straordinaria edilizia - 110 in sicurezza 2023”, disposta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’esito dei controlli, eseguiti in più cantieri edili, unitamente agli Ispettori Tecnici del Lavoro ed ai Carabinieri dell’Arma territoriale competente, ha portato i seguenti risultati: deferite in stato libertà 4 persone di cui 1 straniero; su 6 lavoratori identificati, 4 sono stati trovati “in nero”; per 3 aziende veniva adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per le gravi violazioni in materia di sicurezza, di cui una anche per aver occupato 4 lavoratori clandestini “in nero”; comminate ammende pari a euro 15.097,70 euro; contestate sanzioni amministrative pari a euro 22.000 euro.

In particolare, sono stati deferiti in stato libertà: un 40enne rumeno, residente in provincia di Torino, titolare di una ditta edile, per aver occupato 4 lavoratori “in nero” clandestini su 4 impiegati; non aver sottoposto a visita medica i lavoratori; non aver informato e formato i lavoratori sull’attività svolta e rischi connessi; non aver aggiornato il piano operativo di sicurezza; non aver redatto il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi; non aver realizzato idonei parapetti; 4 albanesi di Torino, dai 20 ai 45 anni, poiché tutti e 4 in regime di clandestinità sul territorio nazionale.

Nei guai anche un biellese di 63 anni, titolare di una ditta edile, per aver falsificato il documento unico di regolarità contributiva e la visura camerale, oltre a non aver elaborato il piano operativo di sicurezza, un 34enne, sempre del Biellese, per non aver comunicato, al fine di conservare i requisiti per la percezione del beneficio del reddito di cittadinanza, variazioni del reddito proveniente da lavoro come coadiuvante familiare, percependo indebitamente la somma complessiva pari a 7.000 euro e un 48enne residente nel Milanese, titolare di una ditta edile, per non aver assicurato, nel corso del montaggio del ponteggio, la diretta sorveglianza del preposto e non aver attuato sistemi di protezione contro la caduta dall’alto.