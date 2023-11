Carabinieri, controlli in Valle Elvo: ecco i dati dei servizi effettuati FOTO

Nell’ottica di prevenire e reprimere la recrudescenza di reati predatori, in particolare le truffe in danno delle fasce deboli e i furti in abitazione, si è ritenuto necessario intensificare il controllo del territorio, con una maggior presenza nella giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Biella.

A tale scopo sono stati effettuati, durante il decorso fine settimana, opportuni servizi di controllo straordinario a “medio/ampio raggio”, al quale hanno preso parte i Carabinieri delle Stazioni dipendenti quella Compagnia e i militari della Sezione Operativa del N.O.RM., in particolare nelle fasce orarie 10/14 e 16/20.

Nello specifico si è proceduto: a controlli, nelle aree geografiche da ultimo maggiormente interessate alla problematica, di soggetti d’interesse operativo, autovetture/furgoni/persone sospette, effettuando approfonditi e capillari controlli in entrata nel territorio in fascia mattutina / pomeridiana ed in uscita nella fascia serale, ricorrendo i presupposti di legge, procedendo a perquisizioni veicolari e personali; alla vigilanza assidua e sistematica delle zone residenziali periferiche, delle abitazioni e delle ville isolate, dando massima visibilità al dispositivo, mantenendo accesi i sistemi a luce blu fissa per l’intero servizio, al fine di incrementare l’azione preventiva e la percezione di sicurezza da parte del cittadino.

Qui di seguito si riportano i dati statistici dei servizi effettuati: pattuglie impiegate n. 8; militari impiegati n. 16; posti di controllo effettuati n. 18; persone controllate n. 108; automezzi controllati n. 82; istituti di credito controllati n. 8; uffici postali controllati n. 14; esercizi pubblici ispezionati n. 21; perquisizioni eseguite n. 1.