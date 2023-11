Biella, incidente tra due auto alla rotonda di via per Candelo (foto di repertorio)

Un altro incidente stradale a Biella. È accaduto nel pomeriggio di oggi, 28 novembre, in prossimità della rotonda di via per Candelo. Due le auto coinvolte, condotte da un uomo di 79 anni e una donna di 54. Fortunatamente entrambi sono rimasti indenni. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.