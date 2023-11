Alpini in lutto, è andato avanti Danilo Fila

Lutto nel Biellese per la morte di Danilo Fila, mancato all'affetto dei suoi cari. Alpino, classe '52, era una penna nera molto apprezzata per le sue qualità umane. A ricordarlo in queste ore il Gruppo Alpini di Lessona con un post sui propri canali social: “Il nostro socio Alpino Danilo Fila è andato avanti. Il gruppo porge sincere condoglianze a tutta la famiglia”.

Il Santo Rosario verrà recitato stasera, alle 20, nella chiesa parrocchiale di Strona. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, alle 15 di domani, mercoledì 29 novembre.