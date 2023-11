L'elementare di Verrone, dove imparare è una fantastica avventura dai primi raggi del sole al tramonto

Riceviamo e pubblichiamo:

"Presso la nostra scuola primaria accogliamo i bambini con affetto, creando un ambiente che li mette a proprio agio fin dal primo giorno. La nostra missione è rendere l'apprendimento coinvolgente e motivante, garantendo che ogni giornata sia un'opportunità di crescita. Ci impegniamo a fornire una solida preparazione per la scuola secondaria, mentre incoraggiamo lo sviluppo di autonomia e di un efficace metodo di studio, fornendo le competenze necessarie per affrontare con sicurezza anche le sfide che verranno. Ci impegniamo con passione perché crediamo sia fondamentale insegnare le materie di base in modo coinvolgente e lavoriamo instancabilmente per instillare una curiosità duratura nei cuori dei nostri studenti.

Un elemento distintivo della nostra metodologia è l'approccio alla matematica giocosa. Abbiamo creato un ambiente in cui i numeri diventano un'avventura, rendendo l'apprendimento della matematica non solo educativo, ma anche divertente. Attività coinvolgenti e stimolanti consentono ai nostri studenti di sviluppare una solida base matematica, mentre si divertono. Noi miriamo a stimolare la curiosità e la creatività attraverso attività di sperimentazione, coding e storytelling coinvolgendo ed educando anche le emozioni. Mettiamo al centro della nostra proposta anche l’Educazione civica e la ricchezza della tradizione locale con una collaborazione stretta con enti locali e famiglie. Inoltre, conoscendo l'importanza della lingua inglese nella società globale odierna, consideriamo il potenziamento della seconda lingua una delle nostre priorità.

I nostri studenti sono immersi in un ambiente linguistico stimolante che favorisce la padronanza dell'inglese attraverso lezioni dinamiche e attività interattive. Da sempre ci caratterizzano un'educazione di qualità e un approccio attento allo sviluppo individuale dei bambini. La nostra scuola primaria è più di un luogo di apprendimento; è un ambiente in cui crescere diventa un gioco istruttivo. I nostri alunni si preparano divertendosi per un futuro ricco di successi accademici e personali.

La nostra scuola non solo garantisce divertimento e apprendimento, ma fornisce servizi che rendono la nostra proposta ancora più competitiva! Pre e post-Scuola gratuito: dalle 7.30 del mattino fino alle 17.30 del pomeriggio, dal lunedì al giovedì. Sappiamo quanto sia importante offrire flessibilità alle famiglie! Scuolabus gratuito per le Gite: nessuna avventura è troppo lontana! Il nostro servizio scuolabus è pronto a portare i nostri studenti in giro, per nuove esperienze. Laboratori in Inglese con UPB: ogni giovedì pomeriggio, immergiamo i bambini in laboratori in lingua inglese, curati da UPB, per un apprendimento divertente e pratico. Venerdì Pomeriggio Post-Scuola: l'apprendimento non finisce mai! Il venerdì pomeriggio, il divertimento continua fino alle 17.30, con attività coinvolgenti e stimolanti. Cucina Interna e Sala Refezione: offriamo pasti deliziosi preparati internamente, in un ambiente accogliente e familiare. Attrezzature Informatiche in ogni aula: il futuro è digitale, e siamo pronti a guidare i nostri studenti attraverso di esso, con attrezzature informatiche all’avanguardia. Spazio all'Aperto: non ci sono limiti alla creatività! Offriamo tanto spazio all'aperto per giocare, esplorare e sperimentare. Ricca Biblioteca Cittadina: la nostra scuola è una porta aperta al mondo della lettura, con accesso a una ricca biblioteca cittadina. Palestra e Campo Sportivo adiacenti: la nostra scuola non è solo libri e lezioni. Con una grande palestra e un campo sportivo a portata di mano, promuoviamo uno stile di vita attivo e sano.

Tuttavia, non ci stanchiamo di ripetere che ciò che rende davvero speciale la nostra scuola è la passione con cui insegniamo, perché educare giovani menti è il mestiere più bello del mondo! Noi insegnanti della scuola invitiamo calorosamente tutte le famiglie a partecipare al nostro Open Day, un'occasione imperdibile per conoscerci, esplorare i locali scolastici e sperimentare alcune delle attività che rendono speciali le giornate dei nostri bambini, trasformando ogni lezione in un'esperienza unica, ricca di opportunità e scoperte e garantiamo che questa esperienza mostrerà il valore unico della nostra comunità educativa.

Non vediamo l'ora di dare il benvenuto, sabato 16 dicembre, alle ore 10, a famiglie e bambini per accompagnarli a conoscere la nostra scuola e iniziare insieme quello straordinario viaggio di apprendimento, che è la scuola primaria"